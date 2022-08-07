Пекин, , 14:31 — REGNUM Деревянный мост Пиннань Ваньань, являющийся исторической реликвией Китая с 900-летней историей и находившийся в провинции Фуцзянь, сгорел. Об этом 7 августа сообщает медиа-портал Sohu.

Пожар Pexels

Уточняется, что мост, который построили ещё во времена династии Цзин и который был «самым длинным плетеным деревянным мостом» в Китае, неожиданно загорелся 6 августа вечером.

Также указывается, что на место происшествия прибыли руководители уездного комитета Компартии КНР и сотрудники пожарных служб, последние к 22:45 (19:45 мск) ликвидировали возгорание. При этом древний мост выгорел дотла и рухнул. В настоящее время ведётся расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа крупный пожар на территории кафе был ликвидирован под Тольятти.