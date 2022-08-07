Москва, 7 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Боец MMA Александр Емельяненко во второй раз сделал предложение Полине Селедцовой. Об этом 7 августа пишет StarHit.

Thaifighter911 Братья Емельяненко (слева направо) Иван, Фёдор, Александр

Емельяненко рассказал об изменениях в своей жизни: «Я бросил пить… курить, хулиганить. Наладил отношения со своей супругой. Скоро у нас будет свадьба». Как отмечает издание, спортсмен не планирует пышное торжество: «Мы решили особо не устраивать гуляния, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь, либо — на себя потратишь».

Напомним, что Александр Емельяненко и Полина Селедцова уже были женаты с 2015 по 2018 год. Их брак был заключён в стенах Бутырского следственного изолятора (СИЗО № 2 г. Москвы).