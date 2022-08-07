Донецк, 7 августа 2022, 14:25 — REGNUM Один человек погиб, трое — ранены в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Об этом 7 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«Украинские боевики ранили троих и убили еще одного мирного жителя в Петровском районе Донецка», — отмечается в сообщении.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ обстреляли данный район города, выпустив 15 снарядов калибра 155 мм и 11 снарядов калибра 152 мм.