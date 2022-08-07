Москва, 7 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В ЛДПР назвали заявление члена фракции в Госдуме Алексия Журавлёва эмоциональным и пообещали обсудить его на ближайшем собрании в сентябре, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

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«Депутат Журавлёв в сентябре 2021 г. сам изъявил желание присоединиться к фракции ЛДПР исходя из близости патриотических позиций. Но в полноценную фракционную деятельность он так и не влился. Поэтому все его действия и заявления будут обсуждаться на ближайшем собрании фракции ЛДПР в сентябре», — отметили во фракции ЛДПР в Госдуме.

При этом во фракции подчеркнули, что эмоциональное заявление депутата Журавлёва относительно убийства немецкого журналиста — это его «частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства ЛДПР».

«Мы — парламентская партия, и один из наших базовых принципов — соблюдение законности. Оставляем за скобками оценки методов ведения информвойны немецкого Bild, но угрозы убийством, тем более представителей прессы — точно не наш метод», — заверили во фракции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Журавлёв является лидером партии «Родина», однако, получив мандат, примкнул к фракции ЛДПР в Госдуме.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» парламентарий пригрозил убийством немецкому журналисту.

«Я хочу этому нацику сказать: мы все придем и всех вас убьем», — заявил парламентарий.