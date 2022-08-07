Энергодар, Украина, , 14:17 — REGNUM Один человек погиб в результате удара со стороны ВСУ по Энергодару в Запорожской области, правоохранители устанавливают личность погибшего. Об том 7 августа сообщили в городской администрации «Энергодарский связной».

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«В результате вчерашнего обстрела со стороны ВСУ жилых районов Энергодара не совместимые с жизнью ранения получил мужчина. Тело обнаружено сотрудниками коммунального предприятия, проводившими обследование мест возможного повреждения гражданской инфраструктуры вблизи санатория-профилактория Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

6 августа администрация Энергодара заявила об ударе со стороны ВСУ по жилому району города.

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