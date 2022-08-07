Гавана, 7 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Активистка Алина Фернандес, дочь революционера и государственного деятеля Фиделя Кастро, поддержала актёра Джеймса Франко, который должен будет сыграть её отца. Об этом 7 августа пишет Deadline.

Цитата из видеоподкаста SiriusXM Джеймс Франко

«У Джеймса Франко есть очевидное физическое сходство с Фиделем Кастро, и это помимо его мастерства и харизмы», — считает Фернандес. Как отмечает издание, кубинская активистка также довольна тем, что команда предстоящей картины Alina Of Cuba «почти полностью латиноамериканская».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джеймс Франко исполнит роль Фиделя Кастро в картине режиссёра Мигеля Бардема «Алина с Кубы» (Alina Of Cuba). Сценарий к картине написали известный драматург Хосе Ривера («Че Гевара: Дневники мотоциклиста») и лауреат Пулитцеровской премии Найло Круз.