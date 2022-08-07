Лондон, , 14:15 — REGNUM Во избежание дефицита воды жителям Великобритании необходимо мыться в душе на одну минуту меньше. Об этом 7 августа сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в осуществляющих водоснабжение компаниях.

Душ (сс) PublicDomainPictures

По информации издания, согласно программе правительства Британии, жители страны должны к 2050 году на четверть сократить потребление воды — со 145 до 110 литров в сутки.

При этом такое решение было принято из-за того, ранее эксперты заявили, что через четверть века в стране необходимо будет дополнительные 4 млрд литров воды в день для водоснабжения.

Также указывается, что из-за этого британские власти решили построить в стране первый с 1992 года резервуар для хранения воды, строительство которого должно быть завершено к 2029 году.

«Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор — либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени», — заявил изданию один из представителей отрасли водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа экс-премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера страны согласиться на принятие чрезвычайного бюджета, в противном случае британцы столкнутся с «зимой нищеты».