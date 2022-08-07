Москва, 7 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, лидер партии «Родина», но состоящий во фракции ЛДПР Алексей Журавлёв пригрозил журналисту немецкого телеканала убийством.

Rodina.ru Алексей Журавлёв

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«Я хочу этому нацику сказать: мы все придем и всех вас убьем», — высказал Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» свое отношение к немецкому журналисту телеканала Bild.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию в ЛНР, ДНР и на Украине.