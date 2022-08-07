Донецк, 7 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. ВСУ за пять минут дважды обстреляли Донецк. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Цуканов М.В Флаг ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:55 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибра 152 мм; ️14:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Макеевке ракеты из «Урагана».