Донецк, , 14:07 — REGNUM По Донецку со стороны ВСУ выпущены еще 8 натовских снарядов. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:25 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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