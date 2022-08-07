Лос-Анджелес, США, , 14:04 — REGNUM Боксёр Майк Тайсон раскритиковал стриминговый сервис Hulu, который снял биографический сериал о нём. Спортсмен опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боксер Майк Тайсон (сс) Eduardo Merille

Причиной критики Тайсона в адрес платформы стало то, что компания выпустила шоу без его разрешения или компенсации за рассказ его истории жизни. «Я не поддерживаю их рассказ о моей жизни. Сейчас не 1822 год. Это 2022 год. Hulu — это стриминговая версия рабовладельца. Они своровали мою историю и не заплатили мне», — заявил спортсмен.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала под названием «Майк» запланирована на 25 августа 2022 года. В проекте сыграли Керри Симс, Треванте Роудс, Скотт Макдоналд, Харви Кейтель, Сьюзетт Ланж и другие.

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