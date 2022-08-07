Челябинск, , 14:04 — REGNUM В Челябинске два местных жителя отданы под суд за мошенничество на общую сумму почти 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

Под подозрение попали граждане 1971 и 1974 года рождения. По данным следователей, под видом предоставления специальной техники они, используя реквизиты фирм-однодневок, а также подставные электронные счета, похитили деньги у предприятий из нескольких регионов России.

В качестве офиса обвиняемые использовали арендованную квартиру. А в интернете создали сайт, на котором разместили объявление о поставках новых тракторов по цене около 900 тыс. рублей за единицу. При этом данные граждане требовали 100%-й предоплаты.

Пострадавшими оказались десять индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из Татарии, Коми, Москвы, Алтайского края, а также в Иркутской, Московской и Оренбургской областей. Они заявили в полицию и деятельность группировки была пресечена. Теперь обоим грозит по десять лет колонии. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Челябинска.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2022 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 3,3 млрд рублей. Это больше такого же периода 2021 года почти на 14%.

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