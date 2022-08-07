Лондон, , 14:01 — REGNUM Крупная кибератака в Великобритании привела к сбоям в работе телефонной службы NHS 111, которая используется для вызова неотложной медицинской помощи. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Целью хакеров стала компания Advanced, занимающаяся разработкой и поддержкой программного обеспечения. Эта компания поставляет около 85% программных продуктов для службы скорой помощи.

В частности, сотрудники экстренной службы используют разработанную Advanced систему Adastra для обработки вызовов и направления машин скорой помощи. Также программные продукты Advanced используются в домах престарелых и для управления медицинскими картами пациентов

Главный операционный директор Advanced Саймон Шорт рассказал, что проблемы были обнаружены 4 августа, после чего компания перевела систему в автономный режим работы. Система будет работать в этом режиме до 9 августа. В это время обработка входящих обращений может занимать больше времени, чем требовалось ранее.