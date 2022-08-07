Лондон, 7 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Крупная кибератака в Великобритании привела к сбоям в работе телефонной службы NHS 111, которая используется для вызова неотложной медицинской помощи. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Целью хакеров стала компания Advanced, занимающаяся разработкой и поддержкой программного обеспечения. Эта компания поставляет около 85% программных продуктов для службы скорой помощи.

В частности, сотрудники экстренной службы используют разработанную Advanced систему Adastra для обработки вызовов и направления машин скорой помощи. Также программные продукты Advanced используются в домах престарелых и для управления медицинскими картами пациентов

Главный операционный директор Advanced Саймон Шорт рассказал, что проблемы были обнаружены 4 августа, после чего компания перевела систему в автономный режим работы. Система будет работать в этом режиме до 9 августа. В это время обработка входящих обращений может занимать больше времени, чем требовалось ранее.