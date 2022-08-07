, 13:57 — REGNUM Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 263 самолета и 145 вертолетов ВСУ. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.

«Всего с начала проведения военной спецоперации уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса», — отмечается в документе.

Также уничтожены 4 262 танка и других боевых бронированных машин, 3 273 орудия полевой артиллерии и миномета, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 756 единиц военной автомобильной спецтехники.