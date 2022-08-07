Москва, 7 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки российские средства ПВО сбили 8 украинских БПЛА. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.

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«Российскими средствами ПВО за сутки сбито 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах н. п. Червоный Яр, Красное, Петропавловка, Дибровное Харьковской области, Ровнополь, Старомихайловка, Малиновка ДНР и города Донецк», — отмечается в сообщении.

Также за сутки российскими средствами ПВО перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.