Москва, , 13:49 — REGNUM В Николаевской области российские военные уничтожили арсенал, где хранились 45 т боеприпасов, поставленных украинской армии странами НАТО. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.

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«Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 т боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО», — отмечается в сообщении.

Также уничтожены пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в районе н. п. Часов Яр ДНР, 5 складов боеприпасов, в т. ч. склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в районе Дачное ДНР.

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