Лос-Анджелес, США, , 13:46 — REGNUM Телезвезда Хлои Кардашьян и частный инвестор, имя которого держится в секрете, расстались. Об этом 7 августа сообщает Us Weekly, ссылаясь на свой источник.

Хлои Кардашьян Toglenn

«Они расстались несколько недель назад, между ними просто что-то пошло не так», — рассказал инсайдер. Пара состояла в отношениях всего пару месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Хлои Кардашьян и баскетболиста Тристана Томпсона родился сын с помощью суррогатной матери. Телезвезда приняла решение о том, чтобы завести второго ребёнка с Томпсоном до того, как узнала о его изменах с тренером Морали Николс, от которой у него в декабре 2022 года родился ребёнок.

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