Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Телезвезда Хлои Кардашьян и частный инвестор, имя которого держится в секрете, расстались. Об этом 7 августа сообщает Us Weekly, ссылаясь на свой источник.

Toglenn Хлои Кардашьян

«Они расстались несколько недель назад, между ними просто что-то пошло не так», — рассказал инсайдер. Пара состояла в отношениях всего пару месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Хлои Кардашьян и баскетболиста Тристана Томпсона родился сын с помощью суррогатной матери. Телезвезда приняла решение о том, чтобы завести второго ребёнка с Томпсоном до того, как узнала о его изменах с тренером Морали Николс, от которой у него в декабре 2022 года родился ребёнок.