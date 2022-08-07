Москва, 7 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Содействие следователям Луганской Народной Республики (ЛНР) в расследовании факта обстрела киевскими боевиками многоэтажного дома в городе Алчевск, в результате чего погиб один мирный житель, окажут их коллеги из России. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

Уточняется, что, согласно данным МЧС ЛНР, при попадании снаряда в многоквартирный дом в Алчевске погиб один мирный житель. Также ещё 19 человек, включая пятерых детей, пострадали в результате обстрела.

«Следователи и криминалисты СК России окажут сотрудникам правоохранительных органов ЛНР всю необходимую помощь в расследовании военного преступления в отношении мирных граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что российская военная авиация уничтожила в Харькове свыше 100 украинских нацистов.