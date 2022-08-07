Москва, , 13:42 — REGNUM ВС России уничтожили три пункта управления территориальной обороны на территории ДНР. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.

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«За сутки поражено 3 пункта управления, в т. ч. батальона 66-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки ДНР, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах», — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что киевский режим из-за высоких потерь в рядах ВСУ вынужден восполнять их недообученными мобилизованными и ранеными.

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