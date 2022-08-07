Москва, , 13:35 — REGNUM В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили четыре украинских взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в ДНР. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.

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«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 4 взвода РСЗО «Град», 2 взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах н. п. Сухая Балка, Дзержинск, Ласточкино и Красногоровка ДНР», — отмечается в сообщении.

Кроме того, авиация России уничтожила в Харькове свыше 100 украинских националистов.

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