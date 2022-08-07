Красноярск, 7 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтвердили 194 новых случая заражения коронавирусом. В 24 случаях заболевшим потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 369 653. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 356 909 пациентов, в том числе 26 за последние сутки.

Зарегистрирован также один летальный случай среди ковид-больных. Таким образом, всего к 7 августа жертвами коронавируса в регионе стали 10 918 человек.