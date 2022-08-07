Москва, 7 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Российские специалисты приступили к изучению доставленных с Международной космической станции белков коронавируса. Об этом сообщается в материале журнала Роскосмоса «Русский космос».

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

Белки коронавируса были доставлены на Землю с МКС в марте 2022 года кораблём «Союз МС-21». На орбитальной станции был проведён эксперимент по кристаллизации этих белков в биопринтере.

Сейчас специалисты готовятся к изучению выращенных в условиях микрогравитации биокристаллов. Параллельно готовится к отправке на МКС ещё одна партия белков коронавируса.

Выращивание биокристаллов на орбитальной станции проводилось с помощью 3D-принатера компании «3Д Биопринтинг Солюшенс». Управляющий партнёр компании Юсеф Хесуани рассказал, что изучение полученных в космосе биокристаллов поможет в разработке более эффективных лекарственных препаратов. В частности, этот эксперимент может помощь найти способ заблокировать проникновение коронавируса в клетку.