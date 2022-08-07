Москва, 7 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Авиация России уничтожила в Харькове свыше 100 националистов Украины. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

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«В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКСРФ по пунктам временной дислокации 3-й бригады нацгвардии уничтожено свыше 100 националистов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре взвода ВСУ реактивных систем залпового огня «Град», 2 взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в ДНР.