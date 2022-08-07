Энергодар, Украина, 7 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Фрагменты ракеты, которую вооружённые украинские формирования выпустили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по Запорожской атомной электростанции (АЭС), упали на расстоянии не более чем в 400 метров от одного из энергоблоков. Об этом 7 августа рассказали в администрации города Энергодара.

Gov.ua РСЗО «Ураган»

Как отметил представитель администрации Энергодара, слова которого приводит РИА Новости, в зону обстрела украинских боевиков на АЭС попал район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки

«Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 7 августа вооружённые украинские формирования обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую атомную электростанцию.