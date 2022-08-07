Орел, 7 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Девушка погибла, катаясь на аттракционе, в Орле 6 августа, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Sledcom.ru Следственный комитет

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ — «Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как предварительно установлено, 17-летняя девушка каталась на аттракционе «Орбита» в городском парке культуры и отдыха, выпала из аттракциона и получила травмы, от которых скончалась.

В прокуратуре Орловской области уточнили, что расследование поставлено на контроль надзорных органов. Прокуратура также начала свою проверку.