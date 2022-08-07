В Орле возбуждено дело после гибели девушки на аттракционе
Орел, 7 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Девушка погибла, катаясь на аттракционе, в Орле 6 августа, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ — «Невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Как предварительно установлено, 17-летняя девушка каталась на аттракционе «Орбита» в городском парке культуры и отдыха, выпала из аттракциона и получила травмы, от которых скончалась.
В прокуратуре Орловской области уточнили, что расследование поставлено на контроль надзорных органов. Прокуратура также начала свою проверку.