Москва, 7 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Спортивный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Томас Цорн заявил, что руководство «железнодорожников» пока не планирует отправлять в отставку главного тренера основной команды Йозефа Циннбауэра.

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«Пока не думаем о смене тренерского штаба. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», — цитирует спортивного директор «железнодорожников» издание «РБ Спорт».

После четырех стартовых туров «Локомотив», потерпев два поражения от «Зенита» (0:5) и «Краснодара» (0:3) и набрав лишь два очка, занимает тринадцатое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

Ранее «Локомотив» установил клубный антирекорд по пропущенным голам в четырех турах РПЛ после матча с «Краснодаром» (0:3).