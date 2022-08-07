Екатеринбург, 7 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В традиционном марафоне «Европа–Азия» в этом году приняло участие более 200 спортсменов — работников УГМК. На старт вышли любители бега из управляющей компании и 20 организаций и предприятий компании из Свердловской, Оренбургской, Курганской областей, Башкирии, Кузбасса и Томска.

Фото: пресс-служба УГМК

Бегуны УГМК помимо традиционного стартового набора — футболка, номер и чип хронометража — получили еще ярко-оранжевые банданы с символикой компании и сразу стали заметны в общей массе участников.

Фото: пресс-служба УГМК

Уральская горно-металлургическая компания в 2022 году стала титульным спонсором главного марафона Екатеринбурга. Кроме того, УГМК обеспечила возможность участия в забегах 30 спортсменам с ограниченными возможностями, занимающимся в Центре адаптивного спорта «Родник».

«Уральская горно-металлургическая компания всегда поддерживала массовый, любительский спорт и в целом здоровый образ жизни, — отметил заместитель директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов. — Марафон «УГМК. Европа–Азия» — значимое спортивное событие, и сегодня в нем участвуют на разных дистанциях под нашим флагом почти 250 человек, представляющих предприятия компании из 12 регионов и городов России — мужчины и женщины, люди самых разных возрастных категорий — и взрослые, и дети, имеющие за плечами опыт профессионального спорта и просто любители бега. Марафон «Европа–Азия» объединил всех».

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Среди предложенных организаторами дистанций: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км и так называемый детский забег — 800 м.

Старт серии забегов марафона начался в 9 утра от Драмтеатра. Маршрут прошел по историческому центру и улицам Екатеринбурга, затем по федеральной трассе Пермь-Екатеринбург, где на 344 км, собственно, и установлен обелиск, символизирующий границу Европы и Азии.

Фото: пресс-служба УГМК

Среди представителей УГМК оказалось 12 участников самой длинной дистанции — 42,2 км, из них две женщины. Как рассказала ведущий инженер-экономист инженерно-производственного управления АО «Уралэлектромедь» Алсу Ежова, занятия различными видами спорта вдохновляют ее на решение задач: «Я поняла, что легкая атлетика дает мне возможность почувствовать себя свободной, отвлечься от трудовых будней и побыть наедине с собой. В прошлом году попробовала свои силы в соревнованиях — пробежала полумарафон (21 км), который был организован в Казани. После финиша загорелась спортивным азартом и решила для себя преодолеть дистанцию 42 км. Очень рада, что моя мечта осуществилась в Екатеринбурге — в составе легкоатлетов УГМК я стала участником марафона «Европа-Азия-2022». Наша команда одна из сильнейших. Надеюсь, что мы выступим достойно».

Фото: пресс-служба УГМК

Юрий Буньков, сотрудник ОАО «УГМК», тоже заявившийся на 42,2 км, начал заниматься бегом и лыжами семь лет назад исключительно «для себя». Впервые попробовал испытать предел своих сил в этом же марафоне в 2016 году. «Тогда я был готов гораздо хуже, чем сейчас, так как занимался бегом всего год, и дистанцию прошел очень тяжело. Понял, что надо больше тренироваться, и сегодня могу с уверенностью сказать, что выхожу на старт в лучшей форме, — говорит он. — Вообще считаю, что для участия в таких соревнованиях совсем не обязательно иметь спортивный бэкграунд с детства. Безусловно, с профессионалами мне не сравниться, но ведь и большинство участников таких массовых забегов — это такие же любители, как и я, которым просто интересно преодолеть такую дистанцию».

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Всего, по данным организаторов, в этом году в марафоне «УГМК. Европа–Азия» приняли участие порядка пяти с половиной тысяч легкоатлетов из 363 городов и 55 регионов России.