Манчестер, Великобритания, , 13:19 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» запросил у мюнхенской «Баварии» доступность трансфера 26-летнего флангового нападающего сборной Германии Лероя Сане. В подписании футболиста заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Об этом 7 августа сообщило издание The Mirror.

Лерой Сане Ailura

За «Баварию» Лерой Сане выступает с 15 июля 2020 года после перехода из «Манчестер Сити» за 60 миллионов евро. Текущее соглашение немецкого нападающего с мюнхенским клубом рассчитано еще на три года до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Сане набрал 14 (7+7) очков по системе гол+пас в 32 турах немецкой Бундеслиги 2021/22.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписания вингера «Аякса» и сборной Бразилии Антони, так как амстердамский клуб требовал за футболиста 80 миллионов евро.