Энергодар, Украина, , 13:16 — REGNUM В ночь на 7 августа вооружённые украинские формирования обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 7 августа рассказали в администрации города Энергодара.

Запорожская АЭС

«Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 миллиметра», — приводит слова представителя администрации города РИА Новости.

Также он уточнил, что во время подлёта к энергоблокам АЭС одна из ракет успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из основателей известной британской рок-группы Pink Floyd рок-музыкант Роджер Уотерс заявил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден продолжает подливать масло в конфликт на Украине, что является тяжким преступлением.