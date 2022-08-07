Томск, , 13:16 — REGNUM Томскую область в воскресенье, 7 августа заволокло дымкой. По данным департамента лесного хозяйства региона, это связано с природными пожарами в соседних регионах, сообщает портал VTomske.

Лесной пожар 54.mchs.gov.ru

В частности, в область прибывает дым от лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. На территории самой Томской области действующих пожаров, по данным на 7 августа, нет.

«По данным региональной диспетчерской службы, дымка, которая может наблюдаться над городом и по северных районам области, пришла из соседних регионов, где действует большое количество лесных пожаров», — отметили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров в регионах России за сутки выросла до 178 гектаров. Наибольшая площадь пожаров сохраняется в ХМАО, Якутии и Магаданской области.

Читайте также: Площадь лесных пожаров в России за сутки возросла до 178 тыс. гектаров