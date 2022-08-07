Лондон, 7 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера страны согласиться на принятие чрезвычайного бюджета, в противном случае британцы столкнутся с «зимой нищеты». Об этом 7 августа пишет The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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С трудностями, по мнению Брауна, могут столкнуться миллионы британских детей и пенсионеров, а «финансовая бомба замедленного действия» может взорваться в октябре 2022 года на фоне роста цен на топливо.

По данным исследования Йоркского университета, к январю более 4 млн домохозяйств (11,6 млн человек) будут тратить более четверти чистого дохода на топливо. Более 3 млн домохозяйств в свою очередь будут выделять на эти нужды 30% чистого дохода.