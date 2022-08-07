Иркутск, 7 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Иркутской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 300 215. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

За сутки выявлено 398 новых носителей, 44 из которых госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 289 321 пациент, в том числе 72 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 8 504 человек.