7 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что британская газета The Times опубликовала статью «Мнение The Times о докладе Amnesty International по Украине: путинские пропагандисты», в которой раскритиковала международную правозащитную организацию.

Мирослава Романенко, , 15:00 — REGNUM Британская газета The Times опубликовала статью, в которой раскритиковала международную правозащитную организацию Amnesty International за доклад о нарушениях Вооруженными силами Украины законов ведения войны. The Times назвала Amnesty International «пропагандистами Путина».

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Новость о том, что The Times подвергла критике Amnesty International, назвав правозащитную организацию «пропагандистами Путина», обсудили в мессенджере Telegram.

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«Крысы грызутся!» — отреагировал Роман.

«Жабагадюкинг», — смеется Игорь.

«Кто-нибудь ещё осмелится идти против американской демократии», — добавила Mari.

«Британцы против американцев. Пусть сожрут друг друга», — с сарказмом добавила Алина.

«Я правильно понимаю, если факты выставляют Украину в негативном свете, то это «пропаганда Путина», при том что есть фото, видеодоказательства публикуемой информации, свидетельства очевидцев? А хотя о чем говорить, когда сами США за правду о своих военных преступлениях сажают на пожизненное», — отметил Виталий.

«Такими темпами они скоро самих себя назовут пропагандистами», — написал один из участников обсуждения.

«Страстно болеем за обе команды», — смеется V.

«Последнее заявление Amnesty International по этому вопросу было призывом вывести огневые точки из гражданских объектов, т.е. британцы против этого, они хотят, чтоб танки стояли во дворах, а минометы — на крышах жилых домов украинцев. Называют это поддержкой жертвы агрессора. Прелесть какая», — с сарказмом добавила Таня П.

«Закроют сейчас Amnesty International. На «святое» покусились», — шутит Yana.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

«Болею за обе команды», — шутит Юлия.

«Ссора среди врагов — это прекрасно!» — отметила Natasha.

«Ну вот! А я уж подумала, может, Европа задумываться начнёт! Нет, опять Путин… Мне вот интересно, что они будут делать без Путина?» — спросила Yulia M.

«Самое интересное, что факты никто не оспаривает, все орут, какие они «агенты и пропагандисты», — подчеркнул Дмитрий.

«Кто бы сомневался? Посмели бросить тень на небожителей», — отреагировала Екатерина.

«А зачем Киев размещает технику в школах и жилых кварталах? Почему «Таймс» это не критикует?..» — не понимает Gruz4ik Robotyashyi.

«Ну Запад не монолитен. Видимо, кто-то у кого-то хочет перехватить вожжи управления киевской недохунтой. И этот кто-то управляет конторой под названием Amnesty International. Иначе эту движуху я понимать не могу», — написал D. M.

«Обе организации сидят в Британии, уже разобрались бы, что им сверху сказали решить — кто жертва, кто не жертва. Сейчас у британцев мозг сломается от таких противоречивых новостей», — отреагировала Юлия Ч.

«Нынче многие стали путинскими. Ну что уж тут поделаешь?..» — пишет Олег Ш.

«Как быстро же они это назвали «пропагандой Путина». Через день-два доклад отзовут, кого-то уволят. Вон на этой неделе заставили извиняться телеканал, не помню где. В Швеции вроде. За пропаганду Путина. В общем, думаю, самое долгое через неделю доклада больше не будет…» — выразила предположение Anastassia Z.

«Мне казалось, именно это называется свободой слова. Когда можно и нужно озвучивать разные точки зрения, а не то, что спущено сверху. Не такая плохая вещь, если что», — отреагировала Наталья.

«Так Западу кирдык и настанет — все станут друг друга обзывать «друзьями Путина» и газ друг у друга воровать. Так и поссорятся между собой…» — написал Sergey S.

«Британцы и американцы сражаются?» — спросил Ivan T.

«Там, где правда, — пропаганда. Там, где ложь, — демократия», — отметила Татьяна М.

«Путинский пропагандист» — в некоторых кругах это звучит как комплимент», — подытожила Татьяна.