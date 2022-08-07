Кишинёв, 7 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Жителей Молдавии призвали рационально расходовать воду. Госгидрометслужба страны объявила до 15 августа «красный код» опасности из-за низкого уровня воды в реках. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

«В связи с отсутствием осадков, а также в связи с высокими температурами, на реках Молдавии уровень воды останется низким… Хозяйствующих субъектов и население местные власти просят рационально использовать водные ресурсы. «Красный код» — до 15 августа», — отмечается в сообщении.

По данным метеорологов, сильнейшая за десятилетие засуха ухудшит состояние сельскохозяйственных культур и приведет к потере почти трети урожая пшеницы.