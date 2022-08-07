Вашингтон, 7 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Производство новых смартфонов iPhone 14 американской компании Apple будет запущено одновременно в Индии и Китае. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на отчёт отраслевого эксперта Минг-Чи Куо.

Pixabay.com Эмблема Apple

Сборкой iPhone для Apple занимается ключевой партнёр американской компании — тайваньский производитель Foxconn. Производственные мощности Foxconn расположены в нескольких странах, однако сборка новейших моделей iPhone ранее проводилась только на заводах Foxconn в Китае.

По данным Минг-Чи Куо, как минимум одна из версий новой линейки смартфонов iPhone 14 будет собираться не только в Китае, но и в Индии. При этом производство смартфонов стартует одновременно в двух странах.

Apple в последние годы старается снизить зависимость от Китае, где собирается большая часть устройств компании. Для этого партнёры Apple развивают производство в других странах, включая Индию и Бразилию.