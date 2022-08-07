Москва, 7 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о травме одноклубника Виктора Мозеса, которую футболист получил в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Уралом» (0:2). Нигерийский полузащитник покинул поле на 33-й минуте на костылях.

Алексей Колчин ИА REGNUM Виктор Мозес

«Я подошел к нему в перерыве, хотел узнать, как у него дела. Он ничего не ответил. Я так понял, что травма достаточно серьезная», — цитирует Чернова издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Виктор Мозес принял участие в четырех матчах чемпионата России по футболу, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара» и грозненского «Ахмата».

За «Спартак» 31-летний нигериец выступает с 15 октября 2020 года после перехода из лондонского «Челси» на правах аренды. В июне 2021 года «красно-белые» выкупили контракт футболиста за 5 миллионов евро.