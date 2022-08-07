Остин, США, , 13:00 — REGNUM В мире может начаться Третья мировая война из-за того, что в США и Евросоюзе у руководства находятся некомпетентные люди. Об этом 6 августа заявил бывший американский президент Дональд Трамп на Конференции консервативных политических действий, которая проходит в штате Техас.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил бывший американский лидер, в руководстве ЕС и США в данный момент находятся те же самые люди, которые ранее лгали о том, что он якобы является агентом России.

«Я — худшее, что когда-либо случалось с (президентом России Владимиром) Путиным. Посмотрите, что он делает сейчас, он ни к кому ни черта не подойдёт, потому что у него нет уважения ни к кому из них. Чего никогда не случилось бы со мной», — сказал он.

При этом Трамп напомнил, что представители ФРГ не слушали его и смеялись над ним, когда он выступал в ООН.

«Мы можем прийти к Третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел», — также добавил бывший президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что на данный момент во многих аспектах США стали страной третьего мира.