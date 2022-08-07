Донецк, , 12:55 — REGNUM За 5 минут ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:45 — н.п. Красногоровка — н.п. г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм. 12:50 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска так же обстреляли Макеевку в ДНР.

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