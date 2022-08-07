Париж, , 12:54 — REGNUM Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время объявит о подписании контракта с атакующим полузащитником «Наполи» и сборной Испании Фабиана Руиса. Об этом 7 августа сообщило итальянское издание Corriere dello Sport.

Фабиан Руис с одноклубниками по «Реалу Бетису» Bulopzt

По информации источника, 26-летний футболист не планирует оставаться в неаполитанском клубе, а «ПСЖ» готов предложить за трансфер испанца 25 миллионов евро. Текущее соглашение Руиса с «Наполи» рассчитано до конца июня 2023 года.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Фабиан Руис принял участие в 32 турах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил две желтые карточки.

В текущее летнее трансферное окно «Пари Сен-Жермен» уже подписал защитника Норди Мукиэле (из «Ред Булл Лейпцига» за 12 миллионов евро), полузащитником Витинью (из «Порту» за 41,5 миллиона евро) и Ренату Санчеша (из «Лилля» за 15 миллионов евро), а также нападающего Уго Экитике (из «Реймса» на правах аренды).