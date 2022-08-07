Москва, 7 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Прохождение «собеседования» в Службе государственной безопасности (СГБ) Латвии сотрудниками телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), вещание которого на территории России было ранее приостановлено, прокомментировала 7 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Как уточнила Захарова, при этом с некоторыми из указанных журналистов в СГБ Латвии беседовали по пять-шесть часов, а по итогам такого «собеседования» они подписывали с латвийской спецслужбой бумаги о сотрудничестве.

«Вот у меня вопрос. Когда сотрудники «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) работали в Москве, они частенько захаживали на беседы в ФСБ, СВР, МВД с подписанием документа о сотрудничестве?» — задалась вопросом российский дипломат.

«Могу, конечно, за них ответить. Но ведь подсказывать нехорошо», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times написала, что западные страны обеспокоены тем, что сотрудничество между Россией и Турцией углубляется.