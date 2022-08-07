Лондон, 7 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Рост цен на корма для животных, а также на услуги ветеринаров вынудили жителей Великобритании отказаться от домашних питомцев. Об этом 7 августа пишет Mirror.

Cvm.ncsu.edu Осмотр питомца

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В 2022 году в благотворительную организацию Dogs Trust поступило 18 тыс. звонков от владельцев домашних животных, которые не могут позволить себе их содержать. Это на 55% больше, чем за первые 7 месяцев 2021 года.

Эксперт отмечает, что жители Британии вынуждены «выбирать между отоплением своих домов, кормлением детей или отказом от собаки».

Если сравнивать с другими европейскими экономиками, то британская оказалась в наихудшем положении.