Донецк, 7 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка натовские снаряды. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:05 — н.п. Орловка — н.п. г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка.