Москва, , 12:34 — REGNUM Компания «Швабе» госкорпорации «Ростех» начала устанавливать на автомобили Lada Niva моторы мощностью 110 лошадиных сил. Об этом сообщает портал «Автовзгляд».

LADA NIVA Mr.choppers

Разработка более мощной версии мотора началась ещё в 2014 году — тогда АвтоВАЗ заказал создание форсированного мотора тольяттинской компании «Супер-Авто». Посредством увеличения хода поршня инженерам удалось нарастить мощность на 10 л. с.

Автопроизводитель сразу не воспользовался новой разработкой. Установка новых моторов началась только в 2022 году — ими оснащаются автомобили сокрой помощи на базе Lada Niva Legend Prima. Отмечается, что в будущем компания сможет устанавливать эти моторы и на обычные серийные версии внедорожника.

В июле 2022 года АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей Lada Niva Legend в упрощённой комплектации с минимальной долей импортных комплектующих. В частности, в компании отказались от боковой подушки безопасности и снизили соответствие двигателей до норм Евро-2.

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