Москва, 7 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Компания «Швабе» госкорпорации «Ростех» начала устанавливать на автомобили Lada Niva моторы мощностью 110 лошадиных сил. Об этом сообщает портал «Автовзгляд».

Mr.choppers LADA NIVA

Разработка более мощной версии мотора началась ещё в 2014 году — тогда АвтоВАЗ заказал создание форсированного мотора тольяттинской компании «Супер-Авто». Посредством увеличения хода поршня инженерам удалось нарастить мощность на 10 л. с.

Автопроизводитель сразу не воспользовался новой разработкой. Установка новых моторов началась только в 2022 году — ими оснащаются автомобили сокрой помощи на базе Lada Niva Legend Prima. Отмечается, что в будущем компания сможет устанавливать эти моторы и на обычные серийные версии внедорожника.

В июле 2022 года АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей Lada Niva Legend в упрощённой комплектации с минимальной долей импортных комплектующих. В частности, в компании отказались от боковой подушки безопасности и снизили соответствие двигателей до норм Евро-2.