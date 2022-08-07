Вильнюс, , 12:31 — REGNUM В парламенте Литвы обсудят вопрос строительства военных фортификационных укреплений на литовско-белорусской границе. Об этом заявил председатель комитета Сейма страны по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

Граница Литвы Цитата из видео на YouTube

«На заседании в среду [10 августа] намечено обсудить направления разработки вопроса возведения на границе с Белоруссией линии инженерно-фортификационных укреплений. По нашей просьбе пограничное ведомство подготовило анализ наиболее проблемных мест на границе», — передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в рамках слушаний в комитете Сейма по нацбезопасности будет проходить поиск средств, которые помогут Литве «замедлить продвижение противника» вглубь страны в случае «возможного нападения».