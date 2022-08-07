Ереван, 22 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Две страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы готовились к войне против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. С таким утверждением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.

Primeminister.am Никол Пашинян

«В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», — сказал премьер.

При этом Пашинян не стал приводить эти страны.

Он добавил, что две страны — участницы ОДКБ якобы «создали имитацию» помощи Еревану. По утверждению Пашиняна, эскалация военного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году была направлена «на ликвидацию независимости» Армении.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ.

Однако в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации, предположив, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий в последнее время.

В МИД России заявили, что Москва исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности. При этом в ведомстве констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях организации, что явно не отвечает интересам армянского народа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и начал военную операцию в регионе. На следующий день карабахское руководство при посредничестве российских миротворцев согласилось прекратить огонь и распустить армию. В последующие дни из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 100 тыс. жителей, почти все — этнические армяне.

Президент России Владимир Путин, ранее комментируя переход Нагорного Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Ереван официально отказался от притязаний на регион, признав его частью Азербайджана, и не известил об этом Москву.

В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.