Ереван, 7 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. При обстреле Вооружёнными силами (ВС) Азербайджана восточной части границы с Арменией получил ранение военнослужащий армянской армии. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Вечером 6 августа военнослужащий срочной службы Нвер Арменович Геворкян получил ранение в результате обстрела со стороны противника боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент жизни раненого солдат-срочника армянских ВС ничего не угрожает.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в минобороны Азербайджана сообщили, что гора Буздух и близлежащие высоты в Нагорном Карабахе перешли под контроль азербайджанских военных.