Донецк, , 12:23 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм; ️11:55 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами.

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